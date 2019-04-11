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Bu haber 11 Nisan 2019 08:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

Altın İçin eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Eşi ve kayınvalidesini ellerini bağlayıp öldüren ve evdeki altınlarla paraları alıp Suriye'ye kaçmak isteyen katil koca adliyeye sevk edildi.

Altın İçin eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın alt katından çığlık sesleri duyan vatandaşlar polise bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler evde elleri kolları bağlı vaziyette bir kadın cesedi buldu. Cesedin Suriye uyruklu Hayat Hattab'a ait olduğunu tespit eden ekipler evde yaptıkları aramalarda bir kadın cesedi daha buldu. Bu cesedin de Hattab'ın annesi Sabah Meşail'e ait olduğunu belirleyen ekipler, görgü tanıklarının ifadesi üzerine cesedi bulunan Hayat Hattab'ın eşi A.H.'nin peşine düştü.


 

Binanın Alt Katında Çığlık Sesleri Duyuldu

Başlatılan çalışmalar neticesinde cinayeti işledikleri tespit edilen A.H. ile arkadaşı K.J.'nin yakalanması için çalışma başlattı. K.J.'yi kısa sürede yakalayan ekipler A.H.'nin Suriye'ye kaçmak üzere Adana'ya gittiğini tespit etti. A.H.'nin yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile görüşen ekipler A.H.'nin saklandığı eve baskın düzenledi. Baskında A.H. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Adliyeye sevk edilen A.H.'nin cinayeti evdeki para ve altınlar için işlediği öğrenilirken zanlının savcılık sorgusu devam ediyor.



Editör: Ahmet Şen

 
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