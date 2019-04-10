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Bu haber 10 Nisan 2019 20:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Özyavuz’dan 11 Nisan Şanlıurfa’nın Kurtuluşu Mesajı

Harran Belediye Başkanı MAHMUT ÖZYAVUZ Polis Teşkilatının 174.yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

​Özyavuz’dan 11 Nisan Şanlıurfa’nın Kurtuluşu Mesajı

Özyavuz mesajında "Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımız, 
kuruluşundan bugüne kadar, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde başarıyla yerine getirmiştir. 

Bu vesile ile Polis Haftasını kutlar ahirete irtihal eden ve aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan sonsuz rahmet, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler dilerim.

Polis haftası münasebetiyle bizi makamımızda ziyaret eden Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinede teşekkür ederim." dedi.





Editör: Bahar Yüksel
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