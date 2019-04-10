​Özyavuz’dan 11 Nisan Şanlıurfa’nın Kurtuluşu Mesajı

Özyavuz mesajında "Cumhuriyet'in temel taşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatımız,kuruluşundan bugüne kadar, kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanması, hak ve özgürlüklerin eşit olarak uygulanması görevlerini kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde başarıyla yerine getirmiştir.Bu vesile ile Polis Haftasını kutlar ahirete irtihal eden ve aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan sonsuz rahmet, hayatta olanlara sağlık ve esenlikler dilerim.Polis haftası münasebetiyle bizi makamımızda ziyaret eden Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinede teşekkür ederim." dedi.Editör: Bahar Yüksel