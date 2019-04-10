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Bu haber 10 Nisan 2019 12:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Almanya’dan Gelip Abisiyle Yarışan Kadın Muhtar Oldu

Almanya'dan doğup büyüdüğü Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek muhtar adayı olan Ayşe Gündan, abisi ve akrabalarıyla yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını aldı.

​Almanya’dan Gelip Abisiyle Yarışan Kadın Muhtar Oldu

31 Mart yerel seçimlerinde doğduğu büyüdüğü Bilalköy Mahallesi'ne Almanya'dan gelip muhtar adayı olan Ayşe Gündan, girdiği seçimlerde rakipleri abisi ve akrabalarına fark atarak seçimi kazandı. 


 

Hayalimde Köyüme Muhtar Olmak Vardı

Ayşe Gündan mazbatasını düzenlenen törenle aldı. Muhtarlığa nasıl karar verdiğini açıklayan Gündan, “Almanya'dan geldim muhtarlık için adaylığımı koyduğumda açıkçası bu kadar çabuk gelişeceğini düşünmüyordum. Uzun süredir Almanya'da yaşadığım için emekli olduktan sonra hep hayalimde köyüme muhtar olmak vardı. Eşimin ve çocuklarımın desteğiyle köyüme muhtar adayı oldum ve kazandım. İnşallah köyüme iyi hizmetler yaparım ama herkesin desteğiyle tabii ki. Bana destek veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben sıfır atık projesini çok destekliyorum. Almanya'da yaşadığım için bunu çok iyi biliyorum. Onun içinde projelerim var. Belediye başkanından da destek istedim kendisi de destek vereceğini söyledi. Rakiplerimden biri abim diğerleri de yakın akrabalarımız. Abim dahil hepsinin önüne geçip muhtar oldum çok mutluyum yapılan seçimlerde abim en sonucu oldu” diye konuştu.  






Editör: Bahar Yüksel
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