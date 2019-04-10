​Komşu İl Antep’te Sel Felaketi Yaşamı Felç Etti! Çevre İller Uyarıldı

Yavuzeli'de öğlen saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taşarak sele neden olmuştu.
Yağışlar İkinci Kez Yaşamı Felç EttiYaklaşık bir saat süren yağışın durmasının ardından ise bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Akşam saatlerinde yeniden bastıran dolu ve yağmur ilçede ikinci kez yaşamı felç etti. Tarım arazileri ve evler su baskınları nedeniyle zarar görürken yolar gölete dönüştü.
Antep’te Yağışlar Devam Ediyorİlçede gece karanlığının çökmesinin adından ise gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu. Yaşanan sel felaketinin ardından peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Editör: Bahar Yüksel
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