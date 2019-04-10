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Bu haber 10 Nisan 2019 10:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Komşu İl Antep’te Sel Felaketi Yaşamı Felç Etti! Çevre İller Uyarıldı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış bir gün içerisinde ikinci kez sele neden oldu. İlçede geceyi ise çakan şimşekler aydınlattı. Gaziantep’in yaşadığı ikinci sel felaketinin ardından komşu illerde de sele karşı uyarıda bulunuldu.

​Komşu İl Antep’te Sel Felaketi Yaşamı Felç Etti! Çevre İller Uyarıldı

Yavuzeli'de öğlen saatlerinde başlayan yağmur ve dolu nedeniyle ilçe merkezinden geçen çay taşarak sele neden olmuştu. 

 

Yağışlar İkinci Kez Yaşamı Felç Etti

Yaklaşık bir saat süren yağışın durmasının ardından ise bölgede yaralar sarılmaya başlandı. Akşam saatlerinde yeniden bastıran dolu ve yağmur ilçede ikinci kez yaşamı felç etti. Tarım arazileri ve evler su baskınları nedeniyle zarar görürken yolar gölete dönüştü. 


 

Antep’te Yağışlar Devam Ediyor

İlçede gece karanlığının çökmesinin adından ise gök gürültüsü ve şimşekler etkili oldu. Yaşanan sel felaketinin ardından peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı. 





Editör: Bahar Yüksel
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