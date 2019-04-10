​Bomba Yüklü Araçla Saldırı! 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Rakka’da Bomba Yüklü Araç Patlatıldı

Saldırıların Artacağı Konusunda Uyarı Yapıldı

Suriye’nin Rakka şehrindeki Nur Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda yaralanan 15 kişinin hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.Suriye'nin Rakka şehrinde bomba yüklü bir araç patladı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Suriye medyasında yer alan haberlerde, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolünde bulunan Rakka şehrinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 2 bombanın, ardından da mayının patladığı olayda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ifade edildi. Bazı haber kaynakları ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri tarafından kontrol edilen bölgelere yapılan saldırılarda sürekli artış olduğu kaydediliyor. YPG öncülüğündeki ABD destekli grup, DEAŞ militanlarının Suriye'deki son yerleşim bölgelerinde yaşadıkları yenilgiden sonra saldırılarını arttıracağı konusunda uyardı.Editör: Bahar Yüksel