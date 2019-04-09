Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 09 Nisan 2019 11:45:25 Tarihinde eklenmiştir.

3 Bin Kadın Polis Alımı Başvuru Şartları Açıklandı!

3 bin kadın polis alımı başvuruları ne zaman? Kadın polis alımı başvuru şartları açıklandı!

3 Bin Kadın Polis Alımı Başvuru Şartları Açıklandı!

3 bin kadın polis alımıyla ilgili detaylar merakla araştırılan konular arasında yer alıyordu. 3 bin kadın polis alımı başvuru şartları açıklandı. İşte adaylarda aranan o şartlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesindeki duyuruda "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2017 veya 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00),önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (2.500) kadın, önlisans mezunu (500) kadın olmak üzere toplam (3.000) KADIN öğrenci alımı yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir."

24. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

.


Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​70 Yıllık Evlilik 26 Dakika Arayla Son Buldu
​70 Yıllık Evlilik 26 Dakika Arayla Son Buldu
92 yaşındaki Abdurrahman-Raziye Yılmaz çifti 26 dakika arayla hayatlarını kaybetti. 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torun sahibi olan çiftin yaşarken, “İnşallah bu dünyadan aynı gün gideriz” dilekleri gerçek oldu.
Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor
Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor
Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. Başkanlığının yanında kendini Müdür yapan Erdoğan, belediye başkanı maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor.
​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var
​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere Ağrı’ya geldi. Özhaseki burada yaptığı konuşmada; “Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var.” dedi.
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığı program, üç deneyimli gazeteciyi işine mâl oldu.
​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi
​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi
Binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.
Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı
Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı
(Güncellendi) Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 16 kişilik minibüse 67 kişinin bindiği ortaya çıktı.
​Genç Kız Halk Otobüsünde Ölüme Gitti
​Genç Kız Halk Otobüsünde Ölüme Gitti
Bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sulama Kanalına Giren Çocuk Öldü
Sulama Kanalına Giren Çocuk Öldü
Serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.
27 Yıl Sonra Malkara’ya İlk Kez Kadın Savcı Atandı
27 Yıl Sonra Malkara’ya İlk Kez Kadın Savcı Atandı
1992 yılından sonra Malkara ilçesine ilk kez atanan kadın Cumhuriyet Savcısı Nilay Yılmaz, görevine başladı.
​Mete Yarar: Türkiye’de Darbe Sonrası İç Savaş Çıkar
​Mete Yarar: Türkiye’de Darbe Sonrası İç Savaş Çıkar
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Eğer bu dönemi doğru okuyamazsak darbenin bir sonrası iç savaştır. Türkiye’de darbe sonrasında bir iç savaşın oluşabileceği politik, ekonomik, etnik ve mezhepsel konuların tamamını kaşıyıp ve bunun üzerine odaklandıkları bir dönem yaşatmaya çalışıyorlar. Suriyelilerin Türkiye’de yaşaması ve onlar üzerinden açılan bölümü de buna dahil edebilirsiniz” dedi.
​Yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
​Yılanın ısırdığı adam yoğun bakımda Yaşam Mücadelesi Veriyor
ilçesinde Kenan Giray isimli vatandaş, yılan tarafından sokuldu. Rahatsızlanan Giray, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
​Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
​Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
Metil alkol zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakımda 4 gündür tedavi gören Zafer Sönmez hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi yakınları tarafından defnedilmek üzere Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındı.
Kuran Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Kuran Kursu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Büyükşehir Kendi Fidanını Üretiyor
Büyükşehir Kendi Fidanını Üretiyor
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
​Haliliye Belediyesi’nde Gençler Müzikle Tanışıyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:34
Güneş
05:14
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:49
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿