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Bu haber 09 Nisan 2019 11:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya İle Dönüyor

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD’de düzenlenen Dünya Serisi’nde altın madalya elde etti.

Sümeyye Boyacı, ABD'den Altın Madalya İle Dönüyor

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, ABD'de düzenlenen Dünya Serisi'nde 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya elde etti.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Indianapolis kentinde düzenlenen ve 19 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyonda Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirerek altın madalya kazandı.

Indianapolis kentindeki yarışları, bölgede yaşayan Türkler de takip etti. Yaklaşık 20 Türk taraftar genç yüzücüye mücadeleler boyunca tribünden destek verdi.



Editör: Ahmet Şen

 
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