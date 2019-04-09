Özyavuz'dan Duygulandıran Paylaşım

Şanlıurfa Milletvekili MKYK üyesi İbrahim Özyavuz, 31 mart yerel seçimlerde Harran Belediye başkanı seçilen oğlu Mahmut Özyavuz’a yazdığı düşünüldüğü duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.MKYK üyesi İbrahim Özyavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu."Her şeyin bir zamanı var, bekle. Seninde hayalin gerçekleşecek, senin de güzel günlerin olacak. Hayat en büyük savaştır. Ne kadar acımasız davransa da sana, ne kadar küstürse de seni, bilmediğin nice güzellikler hazırlıyor sana. Sadece doğru zamanı bekle. Bazı güzellikleri yaşayabilmek için, bazı imtihanlar vermek lazım. Sakın yılma, vazgeçme. Hayallerine ne kadar inandığını ispatla, onları ne kadar çok istediğini kanıtla. Hayata karşı kaybetmeyenler, vazgeçmeyenlerdir. Pes edersen, kaybedersin; vazgeçersen yenilirsin. Ve hayat seni yıldırmak için elinden geleni yapacak. En ağır sınavlardan geçirecek, en sert tokatları atacak. Tam başardığına inanırken, hayallerini çalacak. Önce umut verecek, sonra umutsuzluk. En büyük kozlarını, sonlara saklayacak. Başarmaya en yakın olduğun zaman, en sert darbesini vuracak. Ne kadar inandığını görmek isteyecek, hayallerine olan güvenini bilmek isteyecek. Tek yapman gereken vazgeçmemek, ne olursa olsun pes etmemek. Bütün olumsuzluklara rağmen, dimdik ayakta durabilmek. Hayata asla vazgeçmeyeceğini ispatlamak. Çünkü eğer hayatı, hayallerini bırakmayacağına ikna edebilirsen, gerçekleştirmene izin verecek. Döngü dönecek, güzel günler gelecek. Sana karşı olan hayat, yanında olacak. Rüyalarını yaşayabilmen için, yardım edecek. Engelleri önünden kaldıracak, sen farketmeden yolunu açacak. Hayat sana çok güzel günler hazırlıyor. Bekle ve inanmaktan sakın vazgeçme."Editör: Ahmet Şen