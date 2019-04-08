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Bu haber 08 Nisan 2019 23:55:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Kuş, Eyyübiye’ye Büyük Hizmetler Getireceğiz

31 Mart´ta gerçekleştirilen ‘Mahalli İdareler´ seçimlerinde büyük başarı yakalayarak belediye başkanlığını kazanan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a, tebrik ziyaretleri devam ediyor. MKYK Üyesi Vildan Polat, Başkan Kuş’u ziyaret edip ‘Hayırlı Olsun’ temennisinde bulundu.

​Başkan Kuş, Eyyübiye’ye Büyük Hizmetler Getireceğiz

31 Mart’taki yerel seçimlerde rekor oy alarak büyük başarı yakalayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u, MKYK Üyesi Vildan Polat ziyaret edip tebrik etti. Fikir alışverişinde geçen tebrik ziyaretinde Başkan Kuş’a ‘Hayırlı Olsun’ temennilerini ileten MKYK Üyesi Vildan Polat, koordineli çalışıp Eyyübiye’ye büyük hizmetler getirmenin gayretinde olacaklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kuş ise, MKYK Üyesi Vildan Polat’a teşekkür etti. 



 

Kuş, Eyyübiye’ye Büyük Hizmetler Getireceğiz

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” MKYK Üyemiz Vildan Polat’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Kendileri seçim süresince bir aday gibi gece gündüz çalıştı. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı iletiyorum. Bu aşamadan Ankara ayağında bizlere büyük destek vereceğini biliyoruz. İnşallah bu güçle birlikte Eyyübiye’ye büyük hizmetler getireceğiz. Bir kez daha vatandaşlarımıza bizlere kazandırdıkları büyük zaferden dolayı da teşekkür ederim. “dedi. 



 

Büyükşehir ve 12 İlçeyi Ak Parti Yönetecek

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’u tebrik eden MKYK Üyesi Vildan Polat ise şunları söyledi;” Şanlıurfalı hemşerilerime AK Partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederim. Büyükşehir ve 12 ilçemiz bundan sonra AK Parti Belediyeciliğiyle yürüyecek. Bizler de şehrimize hizmet edebilmek adına Başkanlarımıza Ankara’da destek sağlayacağız. Şehrimizi kalkındırmak yolundan daha ileriye taşımak adına birlik içinde hareket ederek şehrimize güç kazandıracağız. Başkanımız Mehmet Kuş’a başarılar diliyoruz.”


Editör: Bahar Yüksel
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