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Bu haber 08 Nisan 2019 20:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Kuyumcu Esnafından Düğün Yapacaklara Altın Çağrısı

Kuyumcu esnafı düğün yapacaklara çağrıda bulundu. Fiyat bakımından altın almak için en uygun dönemlerin olduğunu ifade eden kuyumcu esnafı fiyatların normal seyrinde olduğunu kaydetti.

​Kuyumcu Esnafından Düğün Yapacaklara Altın Çağrısı

Denizli'de yıllardır kuyumculuk yapan Servet Baysal, düğün yapmak isteyenlerin alacakları altın takılarda zamanı fazla uzatmamalarını çünkü fiyatların önceki dönemlere göre çok uygun olduğunu söyledi. Yerel seçimler öncesinde bir anda yükselişe geçen fiyatların seçim sonrası normal seyrine döndüğünü dile getiren Baysal, ayrıca her bütçeye uygun altın takılar olduğunu anımsattı.





 

Düğün Yapacaklar İçin Altın Alma Zamanı

Baysal, "Düğün sezonu açıldı, düğün yapmak isteyenler yavaş yavaş geliyorlar. Altın fiyatlarında seçim sona erdiği için belirsizlik geçmiş oldu. Seçim öncesi ani bir yükselme olmuştu bileziklerde yani 22 ayar altında. Yükselişte 235-240 TL bandını görmüştü. Şu anda ise 220 TL bandında ons bazında da düşük altın fiyatları. Düğün yapacak olanlar için şu anda altın alma fırsatı diyebiliriz. Düğün yapacak olanlar için altın konusunda 8-14-22 ayar şeklinde atölyeler tarafından her türlü imkan sağlanmış durumda. Herkesin istediği şekilde, bütçesine uygun imkanlar var. Kısacası düğün yapacak olanların istedikleri set, küpe, yüzük gibi her bütçeye uygun altınlar var. Altını şimdi almalarında fayda var çünkü ons düşük. Ons fiyatları düşük olduğu için TL bazında düşük. Tavsiyem bu dönemlerde altın alabilirler. Altın uzun soluklu bir yatırım. Düğün sezonu tam anlamıyla 1-2 ay sonra başlamış oluyor bu yüzden şimdi almalarında fayda var. 15 gün ya da bir ay sonra aşırı yükselecek diye bir şey söylemiyorum ama şimdi almalarında fayda var. Bu dönemler fiyat bakımından çok iyi" diye konuştu.









Editör: Bahar Yüksel
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