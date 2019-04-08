​Vali Erin, Polis Teşkilatını Kabul Etti

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174’üncü yıldönümü münasebetiyle, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, teşkilatın çalışmaları hakkında kısaca bilgi verererek, Polis teşkilatına destek ve katkılarından dolayı Vali Erin’e teşekkür etti.
Şanlıurfa'da Suç Oranı AzZiyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin ise, Şanlıurfa’nın 2 milyon nüfusu ve burada yaşayan 500 binden fazla Suriyeli misafirine rağmen bir huzur şehri olduğunu, nüfusa oranla suç oranının en az olduğu şehirler arasında yer aldığını belirterek, “Şüphesiz bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında en büyük pay, emniyet teşkilatımızındır. Köklü bir devlet geleneğinin en önemli kuruluşlarından biri olan Polis Teşkilatımızın, milletimizin gönlünde yer edinmiş bu yapısını koruması, disiplin ve vatana bağlılık geleneğiyle gece gündüz çalışan vefakar personeli ile mümkündür. Tarihimizin her döneminde özverili çalışmalarıyla takdir gören Polis Teşkilatımızı kuruluşunun yıldönümü münasebetiyle tebrik ediyor, tüm teşkilat çalışanlarına başarılarla dolu, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.
Editör: Bahar Yüksel
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