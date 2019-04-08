​Novada Park AVM 1 TL Tuvalet Parasına Kadar Düştü

Şanlıurfa Novada Park AVM Tuvaletleri Artık Ücretli

Novada Park AVM Tuvaletleri Ücretli Yapacak Kadar Düştü

Zararı Kapatmaya Çalışırken Daha da Zarar Etti

Urfa'da eski 11 Nisan Stadyumu yıkılarak yerine yeşil alan veya daha önce Urfaspor Vakfına ait dükkanlar olmasına rağmen Urfaspor’a hiç bir hak verilmeden Novada Park AVM’ye peşkeş çekilerek, tüm STK’ların, Kent Konseyinin itirazına rağmen kentin kalbine saplanan beton yığını Novada Park AVM açıldığı günden bu yana Urfalıların tepkisini aldı ve tepki almaya da devam ediyor.Vatandaşların her konuda tepkisini çeken beton yığını AVM, yeni bir tepki ile gündeme gelmeye başladı. Novada Park AVM, tuvaletlerin önüne koydukları turnike ile vatandaşların tuvalet ihtiyacını karşılamaları için 1 TL vermelerini zorunlu kıldı.AVM içerisinde bulunan tuvaletler daha önceden ücretsiz iken son zamanlarda 1 TL atılarak turnikelerden geçiş yapmak zorunda bırakıldı. AVM’deki yeni uygulamayı gören vatandaşlar, “Novada Park AVM’nin paraya ihtiyacı var galiba. Tuvaletleri de ücretli yapacak kadar düştüler.” İfadelerini kullanırken, Türkiye’nin hiçbir yerinde görülmemiş bu uygulamayı getiren yetkililere de tepkiler yağdı. Vatandaşlar AVM tuvaletlerinin ücretli olduğunu sosyal medya hesaplarında yaymaya başladı. Paylaşılan görüntülere yorumlar ve tepkiler gecikmedi.Vatandaşlar, bu uygulama ile çok müşteri kaybedeceklerini vurgularken, tepkilerini AVM’ye gitmeyerek koyan Urfalıların bu tavrı Novada park AVM’yi öyle bir hale getirdi ki Novada Park Yönetimi tuvaletlerini paralı yaparak zararını kapatmaya çalışırken daha da zarar edeceklerini hesap edemediler.NOVADA PARK AVM ile ilgili daha önceki haberlerimize aşağıdaki başlıklara tıklayarak ulaşabilirsinizEditör: Bahar Yüksel