​Şanlıurfa'da Minibüse Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Minibüs Şoförü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Cemil Atala'nın (20) kullandığı 63 DP 854 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8. kilometresinde önünde seyreden K.D yönetimindeki 63 LZ 421 plakalı minibüse çarptı.Kazada ağır yaralanan Atala, 112 Acil Servis ekiplerinin ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan minibüs sürücüsü K.D, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Editör: Bahar Yüksel