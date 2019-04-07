Bahçeliden Dikkat Çeken Teklif,Muhtarlık Kaldırılsın

MHP lideri ve ‘Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Devlet Bahçeli, ‘Büyükşehirlerde belediye başkanlarını seçelim, ilçe başkanlarını o belirlesin’ önerisi tartışılırken, bir yeni teklifte daha bulundu.Bahçeli’nin ‘tek seçim’ önerisi için çalışmalara başlandığını iddia eden, AKP’ye yakın medya; bu kez Bahçeli’nin yeni bir teklifte bulunduğunu iddia etti. İddiaya göre, Bahçeli, ‘Büyükşehirlerde muhtarlık kaldırılsın’ teklifini getirdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediyelerini de belirlesin” önerisi AKP ile MHP’nin seçim sonrası gündeminde olacak. İki partinin çalışmalarına göre, 30 büyükşehirde “muhtarlık makamının” kaldırılıp, muhtarlık hizmetlerinin e-devlet ya da ilçe nüfus müdürlüklerinden sağlanması düşünülüyor. Kaynak: MHP'den dikkat çeken teklif! Muhtarlıklar kaldırılsınEdinilen Bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Büyükşehirleri seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını seçsin’ teklifi üzerine MHP kurmayları çalışmaya başladı. Büyükşehir Yasasıyla ilgili çalışma başlatan MHP kurmaylarının, bu kez 30 büyükşehirde muhtarlıkların kaldırılması üzerine bir teklif sunmaya hazırlanıyor.Editör: Ahmet Şen