Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı Mahalle Sakinleri Hortumla Müdahale Etti

Bu haber 07 Nisan 2019 10:17:59 Tarihinde eklenmiştir.

2 İtfaiye Aracı İle Müdahale Edildi

Yangın, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 5. Ara Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Algül'e ait 34 JN 6400 plakalı otomobilde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalleli korku dolu gözlerle sokağa döküldü. Kısa sürede yükselen alevlere, mahalle sakinleri camiden çektikleri hortumla müdahalede bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. 6 itfaiye erinin 2 itfaiye aracıyla müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürülürken, vatandaşlar olay anını cep telefonuyla kaydetti. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.Editör:Ahmet Şen