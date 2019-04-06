​Şanlıurfa’nın En Genç Muhtarı Bir Lise Öğrencisi Oldu

Türkiye’nin en genç muhtarı Şanlıurfa’dan çıktı
Kendisine Rakip Çıkmayınca 18 Yaşında Muhtar SeçildiSöğütlü Mahallesi'nde muhtar adayı olan Uğur Alan, kendisine rakip çıkmayınca, kullanılan 194 oyun 161'ini alarak muhtarı oldu.
18 Yaşındaki Birinin Muhtar Olabileceğini KanıtlayacağımMuhtarlık mazbatasını ve mührünü alıp okuluna giden 18 yaşındaki lise öğrencisi Uğur Alan, okul arkadaşları tarafından tebrik edildi. Alan, mazbatasını alıp muhtar oldu ama eğitimini aksatmayacağını dile getirerek, “Üniversite sınavlarına da hazırlanacağım. 18 yaşındaki birinin muhtar olabileceğini Türkiye’ye kanıtlayacak işler yapacağım” dedi.
Editör: Bahar Yüksel
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