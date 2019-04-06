​Son Dakika! Şanlıurfa’da Koyun Otlatan Çobanlar Çok Sayıda Mühimmat Buldu

Siverek’te Mühimmat Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesindeki bir tarlada mühimmat bulundu.Koyunlarını otlatmaya giden iki çoban, koyunların otlandığı sırada tarlanın kenarında bulunan taşlarda oturmaya koyuldu. Taşların arasındaki poşetleri fark eden iki çoban, poşetlerin içinde mühimmat olduğunu görüp durumu emniyete bildirdi.Olayın yaşandığı bölgeye gelen emniyet ekipleri, çobanların bulduğu poşetin içinde Poşetin içerisinde çok sayıda kalaşnikof parçaları, mermi, tabancaya ait parçalar ve çok sayıda şarjör olduğunu tespit etti.Emniyet ekipleri poşet incelemesinden sonra bölgede de geniş çaplı çalışmalar sürdürüyor.Editör: Bahar Yüksel