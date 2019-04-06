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Bu haber 06 Nisan 2019 10:59:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Birecik’teki Dağ Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dev kayaların yağış nedeniyle yerinden koparak yola düştüğü dağ tehlike saçmaya devam ediyor. Belediye yetkilileri, sorunu gidermek için çalışma başlatırken, vatandaşların zarar görmemesi için de önlemlerini arttırdı.

​Birecik’teki Dağ Tehlike Saçmaya Devam Ediyor

- Kayaların koparak yola düştüğü dağ tehlike saçıyor 




- Belediye yetkilileri önlemlerini arttırdı 





 

Ne Olmuştu

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece saat 21.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle dağdan kopan dev kaya parçası araçların ve insanların yoğun olarak kullandığı Fırat Nehrinin kıyısındaki baraj yoluna düştü. Gün içinde insanların gezdiği ve kafelerin de bulunduğu alana düşen dev kaya parçalara ayrılarak yolu trafiğe kapattı. Düşen kaya nedeniyle bölgede bulunan bir kafe hasar gördü. Gece saatleri olması nedeniyle olayın yaşandığı yerde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. 






 

Dağ tehlike saçmaya devam ediyor 

Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri yol kenarındaki araçları kaldırdıktan sonra kaya parçaları iş makinesi tarafından kaldırıldı. Dağdan yeni kayaların kopma ihtimaline karşı belediye yetkilileri önlem aldı. Tek şeritten trafik akışının devam ettiği yolda tehlikenin halen devam ettiği ve yeni kayaların düşebileceği belirtildi. 








Editör: Bahar Yüksel
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