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Bu haber 05 Nisan 2019 23:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

Kanser Hastaları Müzik Ve Resimle Moral Depoladı

VM Medical Park Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören kanser hastaları, müzik eşliğinde resim yaparak moral depoladılar.

Kanser Hastaları Müzik Ve Resimle Moral Depoladı

VM Medical Park Mersin Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören hastalar ve yakınlarının moral ve motivasyonlarını artırmak için etkinlik düzenlendi. Kanser hastalarına yaklaşımın ve beslenmenin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler de verilen etkinlikte hastalar müzik ve resim etkinliklerine katılarak aileleriyle güzel saatler geçirdi. Onkoloji Bölümü uzmanları Doç. Dr. Alper Ata ve Doç. Dr. Erdinç Nayır, Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Meltem Gök ve Psikolog Asena Kanat, etkinlikte yaptıkları konuşmada, beslenme uzmanı, psikolog, genel cerrah ve onkolog uzmanlarının de yer aldığı bir ekiple hastaların yanında olduklarını vurguladılar.

 

 Pozitif Düşünmeliyim Derken Kanser Gerçeğini Reddetmeyin

Etkinlikte sağlıklı beslenme konusunda bilgi veren Diyetisyen Gök, kanser hastalığının tedavisinde gözardı edilmemesi gereken en önemli noktalardan birinin de beslenme olduğunu belirtti. Doğru beslenmenin kanser hastalarının zayıflayan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önem taşıdığını söyleyen Gök, bu dönemde sebze ağırlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerektiğini ifade etti.


 

Aslan Gibisin, Benden Sağlamsın Demek Moral Vermez, Moral Bozar

Psikolog Kanat ise kanser hastalarının ve yakınlarının yaşadığı psikolojik durumu değerlendirerek doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Hastalıkta üç psikolojik evre ile karşılaştıklarını anlatan Kanat, bu evrelerin şok ve şaşkınlık, inkar ve depresyon ile kabullenme evresi olduğunu söyledi. “Aslan gibisin, benden sağlamsın demek moral vermez, moral bozar” diyen Kanat, “Pozitif düşünmeliyim derken kanser gerçeğini reddetmeyin” uyarısında bulundu. Hasta ve yakınlarının yaşadıkları öfkeyi, üzüntüyü ve kederi yaşamayı ertelememeleri gerektiğini söyleyen Kanat, bu yaklaşımın kabullenmeyi zorlaştırıcı bir faktör olduğunu anlattı.
Etkinlikte sağlıklı ürünlerden oluşan menüden tatma imkanı da bulan hasta ve yakınları, müzik eşliğinde beraber resim yapmanın ve yeni bilgiler edinmenin güzelliğini yaşadılar.



Editör: Ahmet Şen


 
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