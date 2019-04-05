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Bu haber 05 Nisan 2019 14:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Yakıt Tankerinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’da sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir yakıt tankerinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Urfa’da Yakıt Tankerinin Çarptığı Adam Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç-Birecik karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Aziz Ergün (30) adlı kişi yolda aracını park ettikten sonra aracından indi. Daha sonra da arkadan gelen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen bir yakıt tankeri Ergün'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralanan Ergün'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



 Ergün hastanedeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ergün'ün cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken Ergün'ün naaşı yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Editör: Ahmet Şen

 
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