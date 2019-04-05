Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuğu Polis Kurtardı

- Ceyhan Nehri'nde boğulmak üzere olan gencin imdadına çevredeki bir polis memuru yetiştiEdinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hüseyin Biliç (11) arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için Nato Köprüsü civarında Ceyhan Nehri'ne girdi. Bir süre yüzen arkadaşlardan Biliç boğulma tehlikesi geçirdi.Bu arada çevrede bulunan polisler sesleri duyunca yardım için nehir kenarına geldi. Bir polis çocuğun boğulmak üzere olduğunu görünce nehre atlayıp onu kurtardı.Çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Editör: Ahmet Şen