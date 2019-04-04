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Bu haber 04 Nisan 2019 14:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Başkanı Usulsüzlükten Gözaltına Alındı

Belediye Başkanı usulsüzlük nedeniyle kelepçelenerek gözaltına alındı.

​Belediye Başkanı Usulsüzlükten Gözaltına Alındı

Kırım’ın Evpatoria şehrinin Belediye Başkanı Andrey Filonov, hakkında çıkan arazileri usulsüz olarak zimmetine geçirme iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. 

 

Belediye Binasına Baskın Yapıldı

Filovon’u uzun süredir takip eden Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) maskeli istihbarat elemanları tarafından dün akşam saatlerinde belediye binasına baskın yapıldı. İstihbarat elemanlarına direnmeyen belediye başkanı kelepçelenip binadan çıkarılarak özel bir araca bindirildi. Ardından araçla birlikte Simferopol şehrine hareket edilerek Filonov buradaki FSB binasına götürüldü. Burada sorgusuna başlanan belediye başkanının görüntüleri Rus istihbaratı tarafından basına servis edildi. 


 

Putin’in Partisinden Olan Belediye Başkanı İhraç Edildi 

FSB tarafından gözaltına alınarak sorguya alınan Andrey Filonov hakkındaki iddiaların çok fazla olduğu öğrenildi. 2014 yılında Kırım’ın referandum ile Rusya’ya bağlanmasından sonra Evpatoria şehrine belediye başkanlığına atanan Filonov’un görev süresinden beri 14 hektarlık bir alanı zimmetine geçirdiği veya belediyedeki konumunu kötüye kullanarak usulsüz olarak üçüncü taraflara sattığı iddia edildi. Filonov’un araziler üzerinden 35 milyon ruble dolaylarında zimmetine para geçirdiği savunulurken, belediye başkanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Birleşik Rusya Partisi üyesi olduğu ve bu olayın açığa çıkmasından sonra bugün görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. 



Editör: Bahar Yüksel
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