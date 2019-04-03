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Bu haber 03 Nisan 2019 21:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

En Güzel Muhtar, Çalışkanlığıyla Dikkat Çekiyor

Girdiği seçimde 10 yıllık muhtarı deviren üniversite mezunu 28 yaşındaki Seda Gündoğan, Elazığ’ın en genç ve merkezde tek kadın muhtarı oldu. Küçük yaşta annesini, 11 yaşında babası ile amcasını kazada kaybeden Gündoğan, hafta içi özel bir şirkette çalışarak, hafta sonları da yerine göre traktör kullanıp hayvanlara bakmasıyla takdirle karşılanıyor.

En Güzel Muhtar, Çalışkanlığıyla Dikkat Çekiyor

- Elinden her iş gelen üniversite mezunu Seda,10 yıllık rakibini devirdi
Elazığ Merkeze bağlı Sugözü Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki İktisat Bölümü mezunu Seda Gündoğan'ın, çocukken annesi, 11 yaşında ise trafik kazasında babası ile amcasını kaybetti. Diğer amcaları ve halaları tarafından büyütülen Gündoğan, ailesi ile komşularının isteği üzerine mahallenin muhtar adayı oldu. 2'si erkek 3 adayın bulunduğu seçimde Gündoğan, en yakın rakibi olan 10 yıllık eski muhtara 16 fark atarak, 110 oy ile Elazığ’ın merkezinde tek kadın muhtar oldu. Özel bir çağrı merkezinde çalışan Gündoğan, hafta sonları traktör sürüyor, inek sağıyor, keçi ve tavukları yemliyor. Yaptıkları ile herkese örnek olan genç muhtar, büyük ilgi topluyor.

 

"Tek Bayan Ve En Genç Muhtarım"

Aklında muhtarlığın olmadığını belirten Seda Gündoğan, "Ailemin ve komşuların teşviki ile böyle bir işe girdim. 3 adayla yarıştım. Biri mevcut muhtar adaydı ve 2 dönem yapmıştı. Diğeri de genç bir arkadaşımızdı biride bendim. Bayan olarak tek ben vardım. 110 oy alarak kazandım. Eski muhtar 94 oy aldı. Aramızda 16 oy vardı. Herkes destek verdi. Şuanda kazandım. Mazbatamı da alacağım. Elazığ’da 38 mahallede tek bayan ve en genç muhtarım" dedi.


 

"Koyunlara Bakıyor, İnek Sağıyor"

Çok mutlu olduğunu aktaran Gündoğan, "Seçim dönemimiz çok sıkıntılıydı. Burada bir ilki başardık. Burası Yedi Göz ve Su Gözü olmak üzere iki kısım olarak geçiyor. Yıllardır yukarı mahallede olan muhtarlık bize geçti. Bana oy veren vermeyen herkesi hiçbir şekilde mahcup etmeyeceğim. Mahallemizi daha güzel bir hale getireceğiz. Hem çalışıyorum hem de burada muhtarlık yapacağım. Burada büyüdüğüm için koyunlara da gidiyorum, inekte sağıyorum. Her şeyi yapabilirim. Sonuçta buranın çocuğuyum. Burada büyüdüm. Mahallemize kadın eli değecek ve çokta dinamik bir insanımdır" diye konuştu.

 

"Mahallemize Bir Kadın Eli Değecek"

Çok iyi işler yapacağına inandığını vurgulayan Gündoğan, "Mahallemizin çok eksikleri var. Yukarı mahalleye su çıkmıyor. Alt yapı sıkıntımız var. Şuan burası merkez mahalle olmasına rağmen şebeke sıkıntımız da var. Yollarımız çok sıkıntılı, bu yüzden insanlar arabalarını bile değişmiyor. Elektrik sıkıntımız var sık sık kesilmektedir. Mahallemize bir kadın eli değerek daha güzel bir hale getireceğiz. Bulunduğum bölge itibari ile kimse bir bayan adayın kazanacağını tahmin edemezdi. İlk başta bana 18 yaşında diyenlerde oldu. Bunun dışında bayandır nasıl yapacak diyenlerde oldu. Jandarma geldiğinde bayan olarak nasıl gidecek diyenlerde oldu. Bu diyenlerin dışında 110 kişide bunları göz ardı etti. Şuanda insanların bana tepkisi çok güzel ve benden beklentileri de çok büyük. Hiç kimsenin bana verdiği oyları da boşa çıkarmayacağım"ifadelerini kullandı.


Editör: Ahmet Şen

 
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