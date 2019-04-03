Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz Mazbatasını Aldı

Cumhur İttifakı Harran Belediye Başkanı seçilen Mahmut Özyavuz, mazbatasını alarak göreve başladı. Özyavuz, Harran Adliyesinde görevli Hâkim Merve Emine Dirier Kaya’dan mazbatasını taktim etti. Daha önce milletvekili olan babasına rozetini kendi elleriyle takan Mahmut Özyavuz, bu sefer de belediye başkanlığı rozetini babası taktıÖzyavuz, “Harran Adliyesinde görevli Hakim Merve Emine DİRİER KAYA hanımdan mazbatamızı aldık. MHP MYK ÜYESİ Şanlıurfa Milletvekili Sn.Ibrahim ÖZYAVUZ Belediye Başkan Rozetimizi taktı. Görevimize başlayarak bundan sonra Harran'ın ve Harran'lının hizmetkârı olacağız. Harran'ımıza hayırlı olsun. ”açıklamasında bulundu.Editör: Ahmet Şen