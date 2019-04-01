Halfeti Belediye Meclis Üyeleri Listesi Açıklandı

Ak parti Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak adaylığını duyurduktan sonra açıkladığı meclis üyeleri listesi aşağıdaki gibiydi. Bu listelerde bulunun üyelerde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı belli olmamakla beraber, değişiklik yapıldığı taktirde Urfa.com haber sitemizden duyuracağız.
Ak Parti Halfeti Belediye Meclis Üyeleri Kimler Oldu?
İşte Ak Parti Halfeti Belediye Meclis Üyeleri Listesi;
1- Mehmet ERDOĞAN
2- Okkeş AYBEk
3- Hüseyin ŞİMŞEK
4- İbrahim Halil GÜNTEKİN
5- Mehmet Yaşar
6- Abuzer TUNCEL
7- Halit YİĞİT
8- Yasin AKŞAHIN
9- Celal BAYSÖZ
10- Melek YILDIRIM
11- Cuma ATSIZ
12- Muhittin GÜRKAYNAK
13- Ahmet ARSLAN
Kontenjan
1- Mahmut Gökçek
2- Beşir Baykuş.
Editör: Ahmet Şen
Yorum Yap