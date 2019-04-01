Halfeti Belediye Meclis Üyeleri Listesi Açıklandı

Bu haber 01 Nisan 2019 20:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Halfeti Belediye Meclis Üyeleri Kimler Oldu?

Ak parti Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak adaylığını duyurduktan sonra açıkladığı meclis üyeleri listesi aşağıdaki gibiydi. Bu listelerde bulunun üyelerde herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığı belli olmamakla beraber, değişiklik yapıldığı taktirde Urfa.com haber sitemizden duyuracağız.İşte Ak Parti Halfeti Belediye Meclis Üyeleri Listesi;1- Mehmet ERDOĞAN2- Okkeş AYBEk3- Hüseyin ŞİMŞEK4- İbrahim Halil GÜNTEKİN5- Mehmet Yaşar6- Abuzer TUNCEL7- Halit YİĞİT8- Yasin AKŞAHIN9- Celal BAYSÖZ10- Melek YILDIRIM11- Cuma ATSIZ12- Muhittin GÜRKAYNAK13- Ahmet ARSLANKontenjan1- Mahmut Gökçek2- Beşir Baykuş.Editör: Ahmet Şen