Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkon Konuşması Yaptı

Şimdi Hedefimiz Münbiç Ve Fırat’ın Doğusundaki Terör Yapılanmalarını Ortadan Kaldırarak Suriye’yi Güvenli Bir Yer Haline Getirip Ülkemizdeki Sığınmacıların Evlerine Dönebilmelerini Sağlamaktır

Kürt Kardeşlerime Şükranlarımı Sunuyorum

Şahsım Dahil Hiç Kimse Davamızdan Daha Büyük Değildir

Milli Güvenliğimiz İle İlgili Konulardaki Çalışmalarımızı Da Başarıya Ulaştıracağımız Bir Döneme Giriyoruz

- “Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum”- “Sakın ha küsmek, kırılmak, işte biz bu neticeyi beklemiyorduk, sakın böyle bir şeye gerek yok, yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti”- “Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir”- “59 il ve 43 ilçe mitingiyle 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız, Kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlayacağız”31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini İstanbul’da takip eden ve sonuçların açıklanmasının ardından Ankara’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşması yaptı.“Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secde de eğiliriz. Başka bir yerde asla. Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerine bir güç tanımadık” diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimiz, 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu. AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm milletvekili, cumhurbaşkanlığı, mahalli idareler seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz bizi 15’inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakıyla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibariyle 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplam da 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56’sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4.5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakının oy oranlarının 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, “AK Parti ve MHP ile kurduğumuz Cumhur İttifakı olarak bizi sandıkta birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum. Bahçeli’ye ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin seçim sonuçları Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerinin teveccühü ile göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahalle ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.Erdoğan, “Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum” diyerek, şunları söyledi:“Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il ve 43 ilçe mitingiyle 9 televizyon ve sosyal medya programıyla milletimize kendimizi ifade etmenin gayreti içinde olduk. Buna rağmen eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız, Kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlayacağız. Yüksek Seçim Kurulu, neticeleri açıklayacak. Açıkladığı zaman veya açıklayacağı ana kadar itirazlarımız varsa bu itirazlarımızı yapacağız. Nerede olursa olsun, netice alırız veya almayız. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Mesela şu anda bakıyorsunuz Ankara’da ilçelerin çoğu AK Parti’de, Cumhur İttifakında. Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul’da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakında. Gene halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri gene AK Parti’ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız ve iyi çalışacağız. Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak dahil gereken gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Biz siyaseti milletle inatlaşma, milleti küçümseme, millete tahkir etme değil, sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz. İçinde milletin olmadığı bir siyasetin sonu faşizme çıkar, zulme çıkar. Bugüne kadar attığımız her adımda milletimizin rızasını ve desteğini aradık. Şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir. Buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz bu oranda değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz.”Önümüzdeki dönemin hem AK Parti hem de Türkiye için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacağını söyleyen Erdoğan, “4.5 yıl seçim yok. Hem ulusal hem de uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkartacağız. Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz. Sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok. Ekonomide ülkemizi ve milletimizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Yapısal reformlarla bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik bir mimariyi inşa edeceğiz. Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyununu bozacağız. Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler, göreceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır. Milli güvenliğimiz ile ilgili konulardaki çalışmalarımızı da başarıya ulaştıracağımız bir döneme giriyoruz. Ülkemize, Suriye sınırı boyunca kurulan tuzağı kısmen bozmuştuk. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak Suriye’yi güvenli bir yer haline getirip ülkemizdeki sığınmacıların evlerine dönebilmelerini sağlamaktır. Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında hızlı ve etkin karar alma, uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak, yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızla ve kurumlarımızla her türlü gerekli adımları da atacağız. Durmak yok yola devam. Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sakın ha küsmek, kırılmak, işte biz bu neticeyi beklemiyorduk, sakın böyle bir şeye gerek yok, yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Biz daha ileri diyoruz. Bunun içinde bu seçimde nerede, ne tür eksiğimiz var bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla yolumuza devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.Editör: Ahmet Şen