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Bu haber 31 Mart 2019 16:19:14 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Toplu Oy Kullanma İddiası

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesinde 45-50 adet oyları şahısların iradesi ve bilgisi dışında kullanıldı

Urfa'da Toplu Oy Kullanma İddiası

Şanlıurfa’nın  Hilvan İlçesine bağlı  Güluşağı mahallesinde 1063 no lu sandıkta kayıtlı olan seçmenin oyları yaklaşık 45-50 adet oyları şahısların iradesi ve bilgisi dışında kullanılmıştır.seçmenlerin oyları seçmenlerin haberi olmadan başkası tarafından toplu kullanıldığına dair tutanak tutularak seçime şaibe karıştığı iddiasında bulundu.
 
Muhtar adayı olan Yasin Dayık’ın kendi oyu başkaları tarafından kullanılmıştır. Usulüne uygun olmayan nedenlerden dolayı 1063 no lu sandığın iptal edilmesini arz ederim.” dedi


Editör: Ahmet Şen
 
 
 
 
 
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