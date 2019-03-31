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Bu haber 31 Mart 2019 13:32:59 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye’de Muhtarlar Birbirine Girdi, Büyük Kavga Kameralarda

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde muhtarlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kameralara yansıdı.

Eyyübiye’de Muhtarlar Birbirine Girdi, Büyük Kavga Kameralarda

Şanlıurfa’da seçim sabahı olaylı başladı. Seçimin başladığı ilk dakikalardan itibaren kavgaların kaçınılmaz olduğu Şanlıurfa’da muhtarlar arasında da tartışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde yaşandı. Oy kullanmaya gelen vatandaşlar nedeni bilinmeyen bir sebeple muhtarların tartışmalarına şahit oldu.

Okul bahçesinde muhtarlar ve yanında bulunan şahıslar kavgaya karışırken, muhtarların kavgasını oy kullanmaya gelen vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga alanının kalabalıklaşması ile beraber olay yerine gelen emniyet ekipleri duruma müdahale etti.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir okulda yaşanan muhtarlar tartışması, oy kullanmaya gelen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İşte o görüntüler;



 


Editör: Bahar Yüksel
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