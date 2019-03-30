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Bu haber 30 Mart 2019 22:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Fenerbahçe'nin Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1 şahıs, polis ekiplerince 2 saat içinde yakalandı.

​Fenerbahçe'nin Adını Kullanarak Dolandırıcılık Yaptı

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Yönetimi, hem kulübe maddi kaynak sağlamak, hem de UEFA'dan ceza almamak için başlatacağı yardım kampanyasını kamuoyuna tanıtırken, bunu fırsat bilen bir dolandırıcı da harekete geçerek kampanyayı kendi için fırsata dönüştürmeye çalıştı.


 

Fenerbahçe Adını Kullanarak 20 Bin TL Bağış Topladı

İddiaya göre M.A.S. isimli bir kişi, 22 Mart tarihinde kendisini 'Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi M.S.' olarak tanıtan bir şahıs tarafından aranarak, ‘bağış kampanyası' adı altında 20 bin 650 TL karşılığında 3 adet Fenerbahçe forması hediye edileceği yönünde bilgilendirildi. Arandığı kişi tarafından ikna edilerek 3 forma karşılığında 20 bin 650 TL'yi ‘bağış' olarak verilen hesaba yatıran M.A.S., telefon konuşmasından sonra 3 forma için gönderdiği parayı çok bularak Fenerbahçe Spor Kulübünü aradı. Kulüpten kendisine henüz kampanyanın başlamadığı ve yönetimden kimsenin böyle bir girişimi olmadığı söylendi.


 

Dolandırıcının hesabına aktarılan para hemen donduruldu

Kulüp avukatları ve dolandırılan M.A.S., hemen harekete geçerek dolandırıcının hesabına aktarılan parayı bankada dondurarak el koydu.Daha sonra hemen polise başvuran M.A.S. ve Fenerbahçe Yönetimi, hukuk ekibi aracılığıyla durumu polise aktardı.


 

Polis kısa sürede yakaladı

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Meydana gelen 'nitelikli dolandırıcılık' konusunu gerçekleştirdiği tespit edilen O.Ç.S. isimli dolandırıcı, dün Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.Ç.S., adliyeye sevk edildi. O.Ç.S. adlı dolandırıcının, adliyeye sevki sırasında üzerinde adını kullandığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün amblemi bulunan sarı-lacivertli eşofman bulunması dikkat çekti.


Editör: Bahar Yüksel
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