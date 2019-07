Harran, Cumhur İttfakına Evet Dedi

Harranlılar, Özyavuz’a Desteklerini Her Fırsatta Dile Getirdiler

Harran, tarihi Boyunca Hep Devletin Yanındaydı

Harran, Özyavuz ile Marka Olacak

Özyavuz, Harran Halkının Yanında Olacağını Vurgulamıştı

Yerel seçimlerin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacağının ve Mahmut Özyavuz’un Cumhur ittifakından aday olacağının duyurulmasından sonra, Cumhur ittifakı, Harran'da çok büyük teveccüh ile karşılandı.Cumhur ittifakı adayı Mahmut Özyavuz’a desteklerini her fırsatta dile getiren Harranlılar, seçimin favorisi ve galibinin Cumhur ittifakı olacağını kanıtlamış oldu. Harranlıların desteklerini her fırsatta dile getiren ve herkese gösteren Mahmut Özyavuz da bu durumdan oldukça memnun olduğunu dile getirerek Harranlı vatandaşlara teşekkürlerini sundu.Bilindiği gibi Harran tarihinden beri hep devletin yanında durmuş, 31 Mart seçimleri ile beraber yine kendisinden bekleneni yaparak devletinin yanında durup Cumhur ittifakına gereken desteği vermiştir. Bu destekle beraber Harran artık özlenilen hizmete kavuşacak gibi görünüyor.Harranlı vatandaşların en çok yakındığı konulardan olan yol, su, elektrik ve şehrin turizm potansiyelinin gereken seviyelerde olmaması, Özyavuz’un başkanlığı sayesinde son bulacağa benziyor. Vatandaşlar, Özyavuz’a neden destek verdiklerini ifade ederken “Harran çamurla, yolsuzlukla artık anılmayacak. Harran tarihi dokusuna uygun olarak daha fazla turist çekecek. Harran esnafı bundan daha fazla yarar görecek ve dünyaya marka olabilecek.” Yorumunda bulundular.Seçim çalışmaları boyunca adım attığı her yerde sevgi ve ilgi ile karşılanan Mahmut Özyavuz, her defasında vatandaşa hizmetin ön planda olacağını, vatandaşların sıkıntılarını gidereceğini ve zaten bunun çabasında olduğunu defaatle dile getirmiştir.Editör: Bahar Yüksel