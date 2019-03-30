​Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Yoğun Bakıma Alındı

Ne Olmuştu?

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu içinde HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün aralarında bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. Edinilen son bilgilerde hastaneye kaldırılanlar arasında buluna vekil Ayşe Sürücü’nün durumunun ağır olduğu bildirilirken, yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği söylendi.Edinilen bilgilerde, Mustafa Azimli'nin kullandığı 07 ZBT 53 plakalı otomobil, Viranşehir Devlet Hastanesi yakınlarında karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 80 DP 169 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobillerin devrildiği kazada sürücü Azimli ile aynı araçtaki Milletvekili Sürücü ve Yakup Çelik ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Editör: Bahar Yüksel