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Bu haber 29 Mart 2019 19:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Valiliğinden Yasaklama Kararı

Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yapılan yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler yasaklanmıştır.

Urfa Valiliğinden Yasaklama Kararı

Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi adına,    5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte  01 Nisan 2019  saat 08:00'dan - 06 Nisan 2019 saat 24:00'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler il merkezi ve  ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.
       
Mahalli idare organları, kamu kurumları, kamuya yararlı dernekler ve üniversiteler; ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak, istenmeyen üzücü olaylara mahal vermemek adına, söz konusu tarihlerdeki etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde Valiliğimize, ilçelerde İlçe Kaymakamlıklarına bildirimde bulunmaları kaydıyla bu yasaklama kararı kapsamı dışında tutulmuştur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Editör: Ahmet Şen
 
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