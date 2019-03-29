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Bu haber 29 Mart 2019 17:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

Pakdemirli: 7 TL'lik Şarjla 8 aSat Çalışacak Elektrikli Traktör Prototipimiz Seri Üretime Hazır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek" dedi

Pakdemirli: 7 TL'lik Şarjla 8 aSat Çalışacak Elektrikli Traktör Prototipimiz Seri Üretime Hazır

Manisa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Pakdemirli, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz" ifadelerini kullandı.

 Pakdemirli, Tariş Üzüm Birliği'nin işletmesini ziyaret etti, ardından Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Cumhur İttifakı'nın düzenlediği mitinge katıldı. Pakdemirli, Alaşehir'e tarıma dayalı organize sera bölgesi kuracaklarını, üzüm üreticilerini Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla yaptıkları alımlarla destekleyeceklerini, bölgeye gölet ve sulama tesisleri inşa edeceklerini bildirdi.
Bakan Pakdemirli, yerli elektrikli traktör konusunda çalışmaları tamamladıklarını ve prototipi hazırladıklarını aktararak, "Yerli ve milli traktörümüz günlük 7 liralık şarjla akşama kadar 8 saat çalışacak. Prototiplerimiz seri üretime hazır. Onlar konuşur, biz yaparız. Son derece ekonomik olacak yerli traktörümüz, çiftçilerimizin mazot derdi bitecek. İnşallah seri üretime başlayalım, üretimden çıkan ilk traktörü Alaşehir'de birlikte deneriz." ifadelerini kullandı.

 

'Dünyadaki Üreticiler Prototipi Yaptırdığımız Firmaya Gidiyor'

Pakdemirli dünyadaki çok büyük traktör firmalarının prototipini yaptırdıkları firmaya gittiklerini söyledi. Pakdemirli "Firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."



Editör: Ahmet Şen


 
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