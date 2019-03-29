Cevheri,Kadınlara Özel Eğitim Merkezi Kurulacak

Şanlıurfa Büyükşehir Beldiye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri Kanal Urfa programında kadınlara ve çocuklara yönelik projelerini anlattı2017 TÜİK verilerine göre Türkiye’de en yüksek çocuk (0-17) nüfus oranına sahip il %46.7 ile Şanlıurfa. Nüfusumuzun büyük kısmını oluşturan çocuklarımız, Belediyemizin öncelikli çalışma alanlarından olacaktır.Kadınların karar alma süreçlerine, üretime dahil olmadığı toplumlar kalkınamazlar.. Kadınlarımızın istihdam ve girişimlerini destekleyecek, seslerine kulak vereceğiz.2017 yıl sonu itibarı ile Şehrimiz en fazla uyuşturucu ele geçirilen ilk beş il içinde yer almaktadır. Kuracağımız rehabilitasyon merkezinde Tedaviye ek olarak, topluma kazandırmaya yönelik mesleki eğitimler de vereceğiz.İşte Cevheri'nin o KonuşmasıEditör: Ahmet Şen