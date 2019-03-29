Pakdemirli'den,Orman Genel Müdürlüğüne Müjdeli Haber

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen’in, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarda yeni memur alımı yapılarak hem yoğun iş yükünün azaltılması hem de mezun olan gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesi için verdiği mücadele kazanıma dönüşüyor. Yapılan çalışmalar ve görüşmeler neticesinde ilk alımlar Orman Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.Buna ilişkin beklenen açıklama bugün, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’den geldi. Pakdemirli katıldığı televizyon programında; Orman Genel Müdürlüğü’nde 1200 Orman Mühendisi, 2700 Orman Muhafaza Memuru, 800 Memur, 300 Şoför olmak üzere toplamda 5000 yeni memur alımı yapılacağını duyurdu.Hatırlanacağı gibi Toç Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu’na katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu; “Toç Bir-Sen ile istişarelerde bulunuyor, görüş ve önerileri üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında daha hızlı ve nitelikli hizmet sunmak için personel planlaması yaparak, ihtiyaç duyulan tüm branşlarda ilave personel alımını 2019'da gerçekleştireceğiz” demişti.Editör: Ahmet Şen