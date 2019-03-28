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Bu haber 28 Mart 2019 22:45:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu! 5 Bin TL Ceza

Bir sürücü yolda seyir halinde iken önünde seyreden bir aracın arkasında yazan yazıyı fark etti. Kadına hakaret içerikli yazıya kızan genç kadın, fotoğrafı çektiği aracı gerekli yerlere şikayet ederek, sürücüsünün ceza almasını sağladı.

​Kamyon Arkası Yazısı Başına Bela Oldu! 5 Bin TL Ceza

- Kamyon arkası yazısı başına bela oldu 
- Kadına hakaret içerikli yazının sahibi olan sürücü ehliyetsiz çıktı 
- Arabasının arkasına kadına hakaret içerikli yazı yazdı, kadın sürücünün dikkatinden kaçmadı 


 

Kadın Sürücüler Rahatsız Oldu

Olay, Bursa’da meydana geldi. Trafikte aracı ile seyir halinde iken önünde seyreden 16 JVD plakalı aracın arkasında “Her önüne gelene selektör yapma cici kız, akün biter vurdurmaya mahkum kalırsın” yazısını gördü. Kadınlara hakaret içerikli yazıdan rahatsız olan kadın sürücü aracın fotoğrafını çekerek yetkili mercilere şikayetçi oldu. 




 

5 Bin TL Ceza Kesildi

Şikayeti alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracın peşine düştü. Araç şikayetten birkaç dakika sonra Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulundu. Aracının trafik ekiplerince durdurulmak istendiğini fark eden sürücü ise aracı bırakıp kaçmaya çalıştı. Sürücüyü kaçamadan yakalayan ekipler, şahsın ehliyetsiz olduğunu fark etti. Aracı trafikten men eden trafik polisi şahsa toplam 4922 lira para cezası keserek, şikayete konu yazıyı da söktü. 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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