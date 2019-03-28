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Bu haber 28 Mart 2019 19:46:38 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Başkan Adayı Beyazgül Habertürk’e Konuk Oldu

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu “Yerel Seçim 2019” programına konuk oldu.

Ak Başkan Adayı Beyazgül Habertürk’e Konuk Oldu

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kale gece gündüz demeden memleketine hizmet için dur durak bilmeden çalışmalarını yürüten AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Habertürk’ün programına konuk oldu ve Gazeteci Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.
 

 

BEYAZGÜL’DEN GÖBEKLİTEPE VE BAKLAVA VURGUSU

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz’a Göbeklitepe’yi sembolize eden bir taş hediye ederek programa başlayan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Beyazgül, Göbeklitepe vurgusu yaptı ve tüm izleyicileri 2019 yılı olarak ilan edilen Göbekliteye’yi görmeye gezmeye davet etti.

Şanlıurfa’nın Harran ovasındaki buğdayından elde edilen un,  Urfa topraklarında yetiştirilen Urfa fıstığı ve sadeyağı kullanılarak hazırlanan baklavanın aslında Gaziantep baklavası değil Urfa baklavası olduğunu savunan Av. Beyazgül, “Şimdi Gaziantep ile kavga çıkarmakta istemiyorum ama baklava aslında bize aittir. Başkan seçildiğimde bunun tanıtımı için çaba sarf edeceğim” dedi.
 
Şanlıurfa’da Cumhur İttifakıyla birlikte 31 Mart yerel seçimlerinde inşallah iyi bir sonuç alarak seçimi kazanacaklarını ifade eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zeynel Abidin Beyazgül, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.
 




 

ŞANLIURFA’YI KALKINDIRACAK PORJELER ANLATILDI

 Şanlıurfa’yı 5 yılda şahlandıracak projeleri aktaran Beyazgül en önemli projenin 2 milyon Urfalı’nın kardeşliği projesini olduğunun altını çizen Av. Beyazgül, özellikle kalkınma ve  istihdama yönelik projelerini aktardı.
 
Şanlıurfa’da şer odaklarının kurduğu gizili ittifaklara dikkat çekerek AK Parti’nin açık ara önde olduğunu belirten Av. Beyazgül, yerel seçimlerden galip çıkacaklarını ve kente önemli hizmetler yapacaklarını kaydetti. 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
 
 
 
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