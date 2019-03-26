Eyyübiye AK Kadınlar Kapı Kapı Dolaşıyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri kapı kapı dolaşarak Eyyübiye Belediye Başkan adayı Mehmet kuş broşürlerini dağıtıyor. AK kadınlar, her gittikleri yerde 31 Mart Yerel Seçimler için AK Partiye ve Başkan adayımız Mehmet Kuş’a destek ve hayır dua talebinde bulunduklarını söyledi.

Projelerimizi anlatmaya,çalmadık kapı bırakmadan çalışmalara devam edeceğini belirten Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı şu ifadeleri kullandı;

"Projelerimizi anlatmaya,çalmadık kapı bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onlar Konuşur Ak Parti Yapar 15 Temmuz ve Akşemsettin mh. Başkanımız Mehmet Kuş'un tanıtım broşürlerini dağıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz" dediEditör: Ahmet Şen