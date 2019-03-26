Karaköprü Belediye Başkan Adayı Aslan,FOX Tv’ye Konuk Oldu

Urfa Bir Kadına Hazır Biz de Hazırız



Göbeklitepe Urfa’nındır

Şanlıurfa Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Saatçi Aslan, Fox TV’den İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat Programının konuğu oldu.Karaköprü ve Şanlıurfa hakkında önemli açıklamalarda bulunan Essum Aslan, belediye başkanı seçilmesi halinde Urfa’nın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkması konusunda adeta bir savunucu olacaklarını da sözlerine ekledi.FOx Tv Çalar Saat programına konuk olan Başkan Adayı Aslan, “Yaşadığım şehre bir taşın üstüne koymak için emek vermeye çalışan biriyim. Karaköprü’de yaşayan herkesin bir anneye bir kadına emek veren birine çok ihtiyacı olduğunu gördük. Demek ki, Urfa bir kadına hazır biz de hazırız” diyerek sözlerine Şu Şekilde devam etti;Şanlıurfa’nın Göbeklitepe diye çok kıymetli bir yapısı var.” diyen Essum Aslan, “2019 yılı Göbeklitepe yılı ilan edilmesine rağmen maalesef Göbeklitepe yılı ile ilgili Urfa’da genel bir hazırlık problemi var. Hatta Antep’in bize yakın olmasından dolayı Fatma Hanım Göbeklitepe’nin ulaşım merkezini Antep belirleyip Urfa’nın sadece bir gidiş geliş güzergâhı haline gelmesi söz konusuydu. Şuradan söyleyeyim Göbeklitepe Urfa’nındır. Biz bu konuda çok duyarlıyız. Ayrıca biz tarım kentiyiz, desteklemenin düşmesi, mazot fiyatının artması gibi durumlardan dolayı maalesef Urfa tarım kenti olmaktan çıkmak üzere. İşsizlik, istihdam sorunları Urfa’da oldukça fazla. Biz de Karaköprü kendi istihdamını oluşturacak bir ilçe olsun diye çalışacağız” dediEditör: Ahmet Şen