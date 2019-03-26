​Şanlıurfa’da Seçim Çalışması Sırasında Silahlı Kavga, Yaralılar Var

Karaköprü’de Silah Sesleri Yükseldi

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Edinilen bilgilerde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinin Akpıyar mahallesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.İddiaya göre tartışmanın Seçim çalışması dolayısıyla orada bulunan grup arasında arbede yaşandı. Çıkan kavgada silah seslerinin yükseldiği belirtilirken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sonra olay yerine emniyet ekipleri sevk edildi.Polisin müdahalesi sonrası olay sonlandırılırken tartışmada yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel