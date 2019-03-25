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Bu haber 25 Mart 2019 20:04:17 Tarihinde eklenmiştir.

​İsrail, Gazze’yi Vuruyor

İsrail, Tel Aviv’e yapılan roket saldırısının ardından Gazze’deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı.

​İsrail, Gazze’yi Vuruyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi.


 

Yapmamız Gereken Her Şeyi Yapacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den Tel Aviv'e yapılan 7 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “İsrail buna göz yummayacak, ben buna tolerans göstermeyeceğim. Bu agresif davranışa cevap veriyoruz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız.” dedi.


Editör: Bahar Yüksel
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