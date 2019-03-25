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Bu haber 25 Mart 2019 15:05:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Serhat, Seni Başkan Yapacağım

Karaköprülü çocuklar da Serhat Erdem için seferber oldu. Seçim ofisine gelen minik Tuanna Erdem'e 'seni başkan yapacağım" dedi.

​Serhat, Seni Başkan Yapacağım

Serhat Erdem'in seçim ofisine gelen minik Tuanna Erdem'e 'seni başkan yapacağım" dedi.


 

​Serhat, seni başkan yapacağım

Karaköprülü minik Tuanna'nın bağımsız aday Serhat Erdem'e olan sevgisi renkli sahneler oluşturdu. Babası, Serhat Erdem'in katıldığı TV programını izlerken Serhat Erdem'i tanıyan Tuanna, merkez seçim ofisine gelerek Serhat Erdem'e 'seni başkan yapacağım' dedi.
 


 

Seni başkan yapacağım

Tuanna ile Erdem'in diyaloğu seçim ofisinde oturan onlarca kişiyi gülümsetirken renkli görüntüler de ortaya çıkardı. Tuanna  Babasıyla sürekli seçim bürosuna gelen Tuanna, seçim bürosuna geen vatandaşların da ilgi odağı oldu. Sevgisini göstermek için Erdem'in yanından bir dakika olsun ayrılmayan Tuanna sık sık "seni başkan yapacağım. Babam sana oy verecek. seni seviyoruz."diye konuştu.,
 
 
 
 

Bu sevgi herkese nasip olmaz

Minik Tuanna'nın kendisine olan sevgisi karşısında duygulandığını söyleyen Serhat Erdem, "Böyle bir sevgi herkese nasip olmaz. Allah baban bu temiz kalpli yavrumuzun sevgisi nasip etti. Bu sevgi karşısında duygulanmamak elde değildir. Ben Serhat Erdem olarak belediye başkanı seçilirsem bu miniklerimiz için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çocuklarla ilgili olan projemizde hazır. Eğitim evleri kurarak çocuklarımızın okuldan kalan eksiklerini tamamlayacağız." şeklinde konuştu.
 
 
 
Editör: Bahar Yüksel
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