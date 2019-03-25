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Bu haber 25 Mart 2019 12:30:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Benzine Bu Hafta İçinde İkinci Zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 17 kuruş zam uygulanacağı bekleniyor. Yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu geceden itibaren uygulanacak zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağı geri kalan kısmının ise eşel mobil sisteminden karşılanacağını öğrenildi.

​Benzine Bu Hafta İçinde İkinci Zam

Benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapılacak. Benzin fiyatına bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak 17 kuruşluk bir zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağı belirtildi.

 

Dolar Kuru ile Benzin Yükseliyor

Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Sektör yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Dövizin yükseliş hareketine karşın ürün piyasalarındaki düşüş oluşumu yerel fiyatlamalarımızda fren görevi gördü" ifadeleri kullanıldı.




Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
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