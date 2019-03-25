​Benzine Bu Hafta İçinde İkinci Zam

Dolar Kuru ile Benzin Yükseliyor

Benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam yapılacak. Benzin fiyatına bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak 17 kuruşluk bir zammın 13-14 kuruşunun pompaya yansıyacağı belirtildi.Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Sektör yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Dövizin yükseliş hareketine karşın ürün piyasalarındaki düşüş oluşumu yerel fiyatlamalarımızda fren görevi gördü" ifadeleri kullanıldı.Editör: Bahar Yüksel