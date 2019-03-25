​Şanlıurfalılar Dikkat! Yağmur Geliyor

Buzlanma ve Don Olaylarına Dikkat

Şanlıurfa Hava Durumu

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Iğdır, Şanlıurfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 5 derece artacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Şanlıurfa: Çok bulutlu 10Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19Adana: Parçalı bulutlu 22Bursa: Parçalı ve az bulutlu 16Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22Samsun: Parçalı bulutlu 9Trabzon: Parçalı bulutlu 8Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 4Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12Editör: Bahar Yüksel