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Bu haber 25 Mart 2019 09:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Vali Erin Cinayet Bölgesinde İncelemede Bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün akşam Bozova’da yaşanan cinayet olayının ardından ilçeye giderek incelemelerde bulundu.

​Vali Erin Cinayet Bölgesinde İncelemede Bulundu

Bozova’ya bağlı Yaslıca mahallesinde yaşanan olayla ilgili Kaymakam Zekeriya Göker’den bilgi alan Vali Erin, yaşanan olayın tüm yönleriyle araştırılması için talimat verdi. İncelemelerinin ardından bölgede yaşayan kanaat önderlerinden Mehmet Zahir Öncü’yü ziyaret eden Vali Erin, mahalle sakinleriyle de Öncü’nün evinde sohbet etti. 

 

İlçenin Kanaat Önderine Teşekkür Etti

Her dönem huzurla anılan Bozova’nın bundan böyle de huzurla anılacağını kaydeden Vali Erin, sağduyusunu her zaman koruyan ilçe halkına ve ilçedeki kanaat önderlerine de teşekkür etti. 




 

Neler Olmuştu?

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Kasabasında yaşanan olayda İddiaya göre, ev sahibi İmam Adlı (61), gece saatlerinde yakın dostu olan Ziya Karaçizmeli'yi (36) evine çağırdı. Sabaha kadar evine dönmeyen Ziya Karaçizmeli'nin yakınları, İmam Adlı'nın evine gittiklerinde her iki şahsın da kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Yapılan incelemede her iki şahsın da silahla vurularak öldürüldükleri belirlendi. 




Editör: Bahar Yüksel
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