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Bu haber 25 Mart 2019 08:26:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Sigara Sadece İçeni Değil Tüm Apartmanı Öldürüyordu

Gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Yangında biri itfaiye görevlisi diğeri ise yanan evin sahibi iki kişi yaralanırken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

​Sigara Sadece İçeni Değil Tüm Apartmanı Öldürüyordu

- Sigara sadece içeni değil tüm apartmanı öldürüyordu 
- İtfaiyenin anında müdahalesi, faciayı önledi 

 

Eve Balkondan Girdiler

Yangın gece yarısı Aydın’da, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı 209 sokak 1 numaralı apartmanda çıktı. Gece yarısı tüm mahalleyi yanık kokusu sarması üzerine uyanan vatandaşlar apartmanın 4. katında oturan Halil Y. isimli şahsın dairesinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım istedi. Apartman sakinleri ve itfaiye ekiplerinin evin kapısını çalmasına rağmen içeriden kapıyı açan olmayınca yanmakta olan apartmanın dairesine itfaiye merdiveni ile çıkan görevliler balkondan eve girerek yangına müdahale ettiler. 

 

Sigarayı Söndürmeden Bırakmış

Bu sırada apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, itfaiye ekipleri ev sahibini yatağından kaldırıp yangından kurtardı. Ciddi derecede karbonmonoksit gazına maruz kalan ve evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen Halil Y. 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yangının söndürülmeden koltuğa bırakılan sigaradan çıktığı öğrenildi. 




Editör: Bahar Yüksel
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​Sigara Sadece İçeni Değil Tüm Apartmanı Öldürüyordu
Gece yarısı bir apartman dairesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korku dolu anlar yaşattı. Yangında biri itfaiye görevlisi diğeri ise yanan evin sahibi iki kişi yaralanırken, yangının sigaradan kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi olası bir faciayı önledi.
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