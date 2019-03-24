Della Miles Müslüman Oldu Türkiye Kur An-I Kerim Hediye Edildi

Halay Çekip Çiftetelli Oynadı

Geçiğimiz günlerde Müslüman olan Amerikalı şarkıcı Della Miles,Uluslararası Down Sendromlular Federasyonunca düzenlenen geceye katıldı. Miles, "Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi." dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü sanatçıya Kuran-ı Kerim hediye etti. Bu kutsal hediyeyle sevince boğulan Miles, duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:"Aldığım karar beni huzura kavuşturdu. Allah beni İslam'la ödüllendirdi. Bu kutsal hediyeyi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şu an ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum." ABD'li sanatçı, hayranlarıyla halay çekip çiftetelli oynayarak da alkışları topladı.."Kutsal hediyesini" Bakan Ersoy'un ellerinden aldıktan sonra duygulandığı dikkatlerden kaçmayan Miles, "Malesef henüz Türkçe konuşmayı bilmediğim için İngilizce konuşmak zorundayım. Bu kutsal hediyeyi ve bu özel anı benimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki buluşmamızda sizlerle Türkçe konuşmak istiyorum. Şuan ders alıyorum ve kısa sürede bunun üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum" diyerek gönülleri bir kez daha feth etti.Editör: Ahmet Şen