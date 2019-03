4 Yıllık Husumet Barış Yemeğiyle Son Buldu

20 Evi Ateşe Verdi



- Binlerce kişinin katıldığı barış yemeğinde aileler el sıkışarak husumeti bitirdiŞanlıurfa’nın Uğurlu kırsal Mahallesinde 2015 yılında yaşanan arazi anlaşmazlığında Altun ve Alpak aileleri arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet Alpak hayatını kaybetti, onlarca ev ateşe verildi. Daha sonra çıkan kavgalarda ise amca çocukları Ahmet Altun ile Eyüp Altun’un içinde bulunduğu otomobil tarandı. Olaydan her iki şahıs da hayatını kaybetti.Olayın büyümesinin ardından ölenlerin yakınları, karşı aileye ait yaklaşık 20 evi ateşe verdi. Uzun süre devam eden görüşmelerde barış sağlandı. Her iki ailenin fertleri, yarış yemeğinde bir araya gelerek yıllardır devam eden husumeti bitirdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, Altun ve Alpak aileleri arasındaki husumeti sona erdiren barış yemeğine katıldı. Binlerce kişinin katıldığı barış yemeğinde aileler el sıkışarak kan davasına son verdi.Şanlıurfa’nın bundan böyle kan davasıyla anılmayacağını ifade eden Vali Erin, “Şanlıurfa artık barış ve kardeşlikle anılacak. Barış ve kardeşlik için ellerini birbirine uzatan her iki ailenin fertlerini ve barışa vesile olanları tebrik ediyor, bir daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını diliyorum” dedi.Özel bir restoranda düzenlenen barış yemeğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri Halil Özcan ve İbrahim Halil Yıldız, eski milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, her iki ailenin ileri gelenleri ve aile fertleri katıldı.Editör: Ahmet Şen