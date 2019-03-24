Hekimoğlu Kırsal Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, Mahmut Cevheri ve beraberindekiler ile birlikte yağmur ve Pazar tatil demeden çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu bağlamda çalışmalarına Pazar günü olması nedeniyle Haliliye ilçesine bağlı bulunan Şeyhanlı aşireti bölgesindeki kırsal mahalleri ziyaret ederek burada vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, yağmur demeden, Pazar demeden, tatil demeden 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçim gününe kadar dur durak demeden bıkmadan çalışmalarına devam edeceğini ifade ederek şunları dile getirdi.“Bugün Sayın Mahmut Cevheri ile Beraber, Şeyhanlı aşiretine bağlı kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek, burada bulunan dostlarımızla bir araya geldik, burada bulunan vatandaşlarımızın bazı istekleri oldu, bu isteklerde aslında çok değil yol, su ve parke taşı gibi Belediyelerin yapması gereken asli görevleri arasında yer alan isteklerdir. Allah kısmet ederse Başkan olduğumuz zaman, Büyükşehir belediye başkan adayımız Sayın Sabahattin Cevheri ile birlikte şehirdeki mahallemizde ne yapıyorsak aynısı da kırsal mahallelerimizde de yapmak zorundayız ve de yapacağımızı söz veriyoruz.”Başkan Adayı Hekimoğlu: “Kırsal mahallelerimizde yolların bozuk olması, seçimlere son 1 hafta kala belediyenin sadece bozuk olan yerlere mucur dökererek, basit geçici çözümler ürettiklerini, Parke taşları döşenmemiş, çok basit şeylerin eksikliği olmasına rağmen yapılmamış bunlar zaten belediyelerin asli görevleri arasında yer almaktadır. Bizlerde Başkan olduğumuz zaman bu asli görevlerimizi yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek İnşallah 1 Nisan sabahı ekibimiz ile birlikte zafere ulaşarak vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözümler üreterek, hizmeti en güzel şekilde yapmaya gayret edeceğiz dedi.Saadet Partisi Haliliye Belediye Başkan Adayı Eczacı Mustafa Hekimoğlu, son olarak “31 Mart 2019 tarihinde kadar merkez ve kırsal demeden çalışmalarına son sürat devam ederek zafere ulaşacaklarını” ifade etti.Editör: Ahmet Şen