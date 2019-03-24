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Bu haber 24 Mart 2019 21:30:10 Tarihinde eklenmiştir.

Siyale Aşiretinden Destek

Seçime sayılı günler kala Harran'da flaş bir gelişme yaşandı. Siyale aşiretine mensup kanaat önderlerinden Cumhur ittifakına destek geldi.

Siyale Aşiretinden Destek

Siyale aşiretine mensup Eski sulama birliği başkanı Kırmıtlı mahallesi muhtarı Mehmet Gündoğan, Yardımlı mahallesinden  Mehmet Salih İLÇİ, Büyük Türbe mahallesinden  Ahmet İlçi düzenledikleri dayanısma toplantısında Cumhur İttifakına destek olacaklarını belirtiler.




Mehmet Gündoğan'ın evinde yapılan toplantıya MHP MYK Üyesi Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz'da katıldı.



Özyavuz yaptığı açıklamada " Cumhur İttifakı kapıları herkese her kesime açıktır. Bugün bize desteğini açıklayan değerli Sn.Mehmet Gündoğan, Sn.Salih İlçi, Sn.Ahmet İlçi ve akrabalarına teşekkür ederim. Cumhur İttifakı zillet ittifakına karşı Türkiye'de ve Harran'da devletinin ve bayrağının yanında duran insanlar ile başarıya ulaşacaktır. Harran'da cumhur ittifakı Türkiye rekorunu kıracaktır."Dedi.




Editör: Ahmet Şen

 
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